Potsdamer Strasse er et af de travleste strøg i centrum af metropolen, der bare bliver ved med at udvikle sig. Her ligger det splinternye Lulu Guldsmeden med 81 værelser, en nordisk restaurant og gårdhave. Stilen er nordisk, afslappet og trendy.

Larmen, lysene, latteren, travlheden, skyskraberne, historiens vingesus og dunkle hjørner - Berlin er manges favoritrejsemål. Mindre overfladisk end London, mere afslappet end Paris og Stockholm, billigere og sjovere end København og propfuld af overraskelser. Her er altid ny mad, sjovere tøj, federe tilbud - basis for en dag på legepladsen såvel som et seriøst øko-shoppetrip, en måben ind i museernes rigdom. Det hele kan måske kaldes det unikke Berlin-miks, der igen og igen trækker masser af danskere til byen.

Lulu Guldsmeden Nyåbnet hotel i Guldsmeden-kæden. Rummer 81 værelser - fra enkeltværelser til suiter og til priser fra cirka 800 kroner pr. nat til cirka 2400 kroner for de største deluxe-familiesuiter med plads til fem personer.



Byder på såkaldt "signatur"-morgenmad med et nordisk tvist, oste, fisk, salater, juicer, lækreste kaffe og te, æg, bacon etc. Alt økologisk.



Perfekt til såvel par-weekender som familieture.



Ligger i Berlins absolutte centrum, kun få minutters gang fra U-bahn Kurfürstenstrasse og 10 minutter fra Potsdamer Platz og Tiergarten.



Hygge og komfort i en god blanding med meget imødekommende og service-minded personale.



Økologi, bæredygtighed, indretning og mad kendetegner hotellets profil.



Har med restauranten Sæson indført "Danish Smørrebrød" og "hygge" til Berlins hotelverden. Køkkenchef er René Bech Hansen, tidligere restaurant Tårnet, København.



Se mere på guldsmedenhotels.com.

Og nu skal Berlin så - sin storhed og originalitet til trods - altså også have en stump af Danmark ved siden af alt det andet: Lulu Guldsmeden er det splinternye skud på stammen af Guldsmeden-hoteller, der begyndte for godt 20 år siden i Aarhus og siden er vokset til en kæde af lækre og "håndholdte" hoteller verden over.

- Berlin har længe været på ønskelisten, fortæller manager Marc Lorenz, og hotellet åbnede i december 2017 efter en ombygning af den imponerende bygning i fem etager på Potsdamer Strasse 67. Den er oprindelig opført i 1846 og ombygget og renoveret ad flere omgange, senest i 70'erne.

- Vi synes, at vi er kommet godt i gang, og vi får megen positiv respons. Vi synes, at vi kan tilbyde noget anderledes, og vi ved, at mange nyder at slappe af efter travle dage med forretninger, ligesom familier på tur nyder den ekstra luksus og afslappede stemning, som vi prioriterer meget højt, siger manageren.