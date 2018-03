De har brug for det: Angsten for at lade ældre beholde kortet er forkert

Jeg har været praktiserende læge i 36 år og er meget tilfreds med den nye ordning, som har bred opbakning i de politiske partier og i ældreorganisationerne.

Er således lodret uenig med Lægeforeningens attestudvalg, hvor man muligvis ikke har nærlæst de to grundige rapporter fra DTU Transport-fremlagt i 2010-11. Disse arbejder har været en del af grundlaget for lovændringen og kan varmt anbefales for interesserede. De kan hentes " på nettet", men kræver nogle timer.

Som det er nu, vil det være sådan fremover, at enkeltstående eksempler på" spøgelsesbilisme" og andre fejl i trafikken vil blive blæst op i dagspressen og tages til indtægt for fortidens aldersdiskriminerende holdning, at ældre generelt er til fare i trafikken..

De allerfleste ældre er ansvarlige mennesker ved deres fulde fem , og de kender deres begrænsninger. Nogle gør det ikke, og der må nærmeste pårørende, samt naboer, vennekredsen og selvfølgelig lægerne træde i karakter. Folk over 80 år har oftest flere kroniske lidelser, som bringer dem i berøring med sundhedsvæsenet adskillige gange hvert år..

Man skal huske, at diagnosen "Demens" og især "lettere demens" kan være vanskelig, selv for erfarne læger. Men ordet er magisk. Når først det er sagt, kan det på negativ vis påvirke omgivelsernes holdning og medvirke til "udstødning" og depression.

Der er vigtige "differentialdiagnoser": Druk, droger, delir, depression og diverse sansedefekter. Noget, man i den grad kan forveksle med demens. Især er det vigtigt for lægerne konstant at revurdere den samlede medicinering. Er indikationerne nu i orden, og er der styr på bivirkningerne?

Man kunne til nød foreslå en uvildig køreegnethedsvurdering, når folk bliver 80 år. Ikke hos egen læge med nutidens hæsblæsende 10 minutters konsultationer, men et interview med en neutral person, suppleret med en praktisk prøve på et køreanlæg eller i trafikken.

Antallet af 75-plussere stiger meget i de kommende år. Friheden til at kunne transportere sig selv er en væsentlig del af "det gode liv" og er med til at sikre, at folk kan blive boende, der hvor de ønsker det.