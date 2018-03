EU: For nylig besøgte EU's brexitforhandler, Michel Barnier, Danmark. Formålet med besøget var blandt andet at drøfte Storbritanniens udmeldelse af EU med statsministeren og Danmarks mest prominente erhvervsfolk.

Men chefforhandleren fik også lige tid til at smutte til Thyborøn for at mødes med nogle fiskere om, hvordan Brexit påvirker de danske fiskere, som fisker i britisk farvand. Besøget i Thyborøn var helt sikkert tænkt som et rent mediestunt.

Og strategien lykkedes til fulde. For ingen kritiske spørgsmål fra de journalister, der dækkede "begivenheden".

I stedet for at stille spørgsmål om EU's forhandlingsstrategi overfor Storbritannien, så endte de fleste artikler med overskrifter som: EU's topforhandler lytter til fiskerne - jeg skal gøre mit bedste" eller "Fiskere ånder lettet op efter EU-besøg i Nordjylland" Der skulle endelig ikke herske nogen tvivl. EU var på de danske fiskeres side!

Glemt var alle de problemer, som fiskeriet hidtil har kæmpet med i forhold til EU. Hvordan dansk fiskeri i årevis har lidt under EU-regler og fiskekvoter. Regler og kvoter som langsomt - men effektivt - har indskrænket dansk fiskeri og afviklet den ene fiskekutter efter den anden. Der var ingen - absolut ingen - kritiske spørgsmål fra medierne om, hvorvidt EU også burde give sig for at lande en god aftale med Storbritannien - eksempelvis hvad angår sammenhængen mellem fri bevægelighed og det indre marked.

For hvis Michel Barnier nu virkelig var så bekymret for de danske fiskeres ve og vel, når Storbritannien siger farvel til EU, så kunne han da løse det forholdsvist nemt! Så kunne han tilbyde Storbritannien at forblive i det indre marked - blot uden kravet om fri bevægelighed af arbejdskraft. Det ville briterne sikkert sige ja tak til.

Journalister plejer at gå direkte efter struben, hvis magthavere lukker sig om sig selv og ikke accepterer kritiske spørgsmål. Det gælder åbenbart bare ikke dækningen af EU-stof. Og da slet ikke i forhold til Brexit. Helt modsat i forhold til Storbritannien. Her dækkes ALT særdeles kritisk. Storbritannien med Theresa May i spidsen kan ikke gøre noget som helst fornuftigt - set med mediernes øjne. Dækningen handler nærmest udelukkende om, hvordan briterne tumler rundt i intern uenighed. Hvordan EU sidder og bare venter på, at briterne finder ud af med sig selv, hvad de vil.

Storbritannien har truffet et stort og epokegørende valg om at forlade EU. Selvfølgelig skal det skabe debat. Sådan er det i et demokrati. Derfor raser diskussionen i Storbritannien og naturligvis i det britiske parlament. Derfor kritiserer den britiske opposition Theresa Mays fremgangsmåde. Det er jo ganske naturligt i et parlament, hvor en opposition har en interesse i at vinde næste valg.

Brexit er interessant for os alle sammen, fordi et stort og økonomisk betydningsfuldt land forlader EU. Det er fuldstændig afgørende, at vi har en ordentlig og objektiv dækning af forløbet. Men indtil nu har medierne svigtet deres opgave. Indtil nu har de accepteret EU's: Ingen kritiske spørgsmål tak! Vi må håbe, det ændrer sig i fremtiden..