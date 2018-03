Uffe Elbæk: Utopi at tro, det kan fortsætte på samme måde for dansk landbrug

Et landbrug uden sprøjtegift - et økologisk landbrug, det er lige præcis det, vi arbejder for i Alternativet.

De to ministre skriver i deres debatindlæg, at dansk landbrug ikke er afhængigt af sprøjtegift. Det er for mig en virkelig god nyhed - for så skal de da bare holde op med at bruge al den sprøjtegift, der ikke bare er en trussel mod naturens mangfoldighed, men også mod vores rene drikkevand.

Vi har nok bare en ganske forskellig definition af, hvad det er bedst for dansk landbrug - og hvad der er bedst for Danmark.

Replik: Jeg hetzer ikke dansk landbrug, sådan som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og sundhedsminister Ellen Trane Nørby ellers beskylder mig for på debatsiderne i denne avis 2. marts. Tværtimod. Jeg ønsker det bedste for dansk landbrug.

Vi har netop lanceret et stort landbrugsudspil med titlen "Bæredygtigt Landbrug", der med 37 forslag viser vejen til et landbrug med en levedygtig fremtid. Venstre har allerede kaldt forslaget "helt på månen", mens interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer har kaldt det utopisk.

For mig at se er det helt utopisk at tro, at landbruget kan fortsætte som hidtil. Landbruget har en gæld på omkring 380 milliarder kroner, der er rester af gift i hver fjerde vandværksboring og klimabelastning er virkelig høj. Det er der da brug for at gøre noget ved.

Vi ved, at økonomien hænger langt bedre sammen for økologiske landmænd, så vi vil med vores udspil hjælpe landbruget og landmændene til at omstille til økologi hurtigst muligt. Blandt andet ved at yde statsgaranterede lån til førstegangskøbere, der ønsker at dyrke økologisk. Det er godt for både naturen, miljøet, beskæftigelsen over alt i landet og ikke mindst landbruget selv.

Heldigvis er mange landmænd allerede på vej i den retning, rekordmange omstiller nemlig til økologi. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Tak for det.