Efter mere end et års fravær fra WTA Touren vandt Serena Williams fredag morgen dansk tid sit comeback til tennissporten.

I første runde ved den prestigefyldte WTA-turnering i Indian Wells besejrede hun således kasakhiske Zarina Diyas med cifrene 7-5, 6-3.

- Det var utroligt. Der er gået over et år, og et barn senere står jeg her, og nu kan jeg tage hjem til hende, og det glæder jeg mig til, siger Serena Williams i et sejrsinterview på banen.

Kampen varede halvanden time og blev overværet af Serena Williams' mand, Alexis Ohanian.

Manden, moren Oracene, de to søstre Lyndrea og Isha samt størstedelen af tilskuerne kunne jublende se Serena Williams bryde sin modstanders serv i det 11. parti i første sæt.

Foran 6-5 servede den tidligere amerikanske verdensetter første sæt hjem på sin tredje sætbold.

Mens der kun var et servegennembrud i første sæt, så skiftede de to duellanter til at bryde hinanden i andet sæt.

To gange blev Serena Williams brudt, inden hun ved stillingen 3-3 snuppede tre partier i træk og vandt kampen.

- Det var bestemt ikke nemt. Vi har altid et par tætte sæt. Det var godt. Jeg er lidt rusten, men det betyder ikke noget.

- Jeg er blot ude på en rejse, og jeg forsøger at gøre det så godt som muligt, siger Serena Williams.

Den tidligere verdensetter forlod tennissporten i januar 2017, efter at hun vandt Australian Open og dermed tog sin 23. grand slam-titel.

Siden fødte hun datteren, Alexis Olympia Ohanian Jr., i september, og fredag morgen vendte 36-årige Williams for første gang altså tilbage til toptennis.

På grund af sit lange fravær er hun useedet i turneringen, der populært betegnes som den uofficielle femte grand slam-turnering.

24-årige Zarina Diyas, som Williams besejrede, er nummer 53 på verdensranglisten.

ritzau/