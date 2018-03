Danish Crown afskediger 140 medarbejdere i Ringsted, hvoraf halvdelen vil blive tilbudt en stilling som ferieafløsere.

Det oplyser slagterivirksomheden i en pressemeddelelse.

- Jeg vil sige med det samme, og det har jeg også sagt til medarbejderne her til morgen: Det er en træls dag.

- Det er tredje gang, at vi er i Ringsted for at stoppe et skiftehold. Og det er ikke medarbejdernes arbejde, der er noget galt med. Det er vores prognoser, der ikke holder stik, siger produktionsdirektør hos Danish Crown Pork Per Laursen.

Danish Crown kalder det en "paradoksal situation", der nu resulterer i fyringerne. De seneste måneder er tilførslerne af grise vokset, men ikke så meget som forventet.

Derfor har medarbejderne rundt om på de danske fabrikker gennem en længere periode oplevet, at der ikke var tilstrækkeligt med grise til at sikre dem en fuld arbejdsuge.

Som en direkte konsekvens har bestyrelsen i Danish Crown Pork indstillet natholdet på slagteriet til lukning

- Havde vi i september måned haft den viden, vi har i dag, så havde vi selvfølgeligt aldrig startet et skiftehold herovre.

- Men jeg skal hele tiden sørge for, at kapaciteten passer til den mængde grise, der kommer ind. Vi troede, at der ville komme flere grise, end der har gjort.

- Når der så ikke kommer så mange flere, som vi troede, så bliver vi nødt til at reagere, siger Per Laursen.

140 medarbejdere bliver berørt, når den ugentlige slagtning af 11.500 grise om natten opgives med virkning fra 1. juni.

Omkring 70 af de afskedigede medarbejdere vil blive tilbudt at fortsætte som ferieafløsere frem til september. Derudover har Danish Crown et støtteprogram, som medarbejderne kan få.

- Vi har jo desværre erfaring med dette her, for det er ikke første gang, vi tilpasser kapaciteten, siger Per Laursen.