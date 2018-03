I dagligvarekæden Coop gør man brug af børneagenter til at afsløre, om regler for tobakshandel overholdes.

I dagligvarekoncernen Coop har man ansat unge under 18 år til at agere hemmelige agenter og forsøge at købe tobak, selv om butikkerne ikke må sælge det til dem.

Agenterne skal træne de ansatte i at blive bedre til at spørge om id og har ifølge Signe D. Frese, CSR-direktør i Coop, været effektive.

- Det har helt klart gjort det, at der er mange af vores butikker, der er blevet meget bedre til at spørge efter id, siger hun.

Hun ser derfor også positivt på et forslag fra Socialdemokratiet, der ønsker en statslig ordning, hvor unge ansættes af staten som børneagenter, der skal afsløre det ulovlige tobakssalg.

Modsat Socialdemokratiet mener hun dog ikke, at det vil være rimeligt at straffe butikkerne med hårde bødestraffe eller ved at tage tobaksbevillingen fra dem, hvis børneagenterne fanger dem i at overtræde loven.

- Det vil være at gå for langt, hvis man mistede retten til at sælge tobak, hvis man begik sådan en fejl.

- Bare i Coop har vi en million transaktioner om dagen, og der kan altså ske en fejl. Det er jo mennesker, der skal stå i kassen og vurdere, om en person er over eller under 18, og det er faktisk ret svært. Så der skal være proportionalitet i sanktionen, siger hun.

Skal der for alvor ske noget ved salget skal der dog en "kulturændring til" og "flere værktøjer i brug".

- Det er blandt andet sådan noget med, om tobakken skal stå tydeligt ude i butikkerne. Der har vi selv været ude med et forslag om, at man kunne flytte den ned under disken, siger Stine D. Frese.

Netop det forslag er også foreslået af Socialdemokraterne, der også vil have logoer fjernet fra cigaretpakkerne.

Et mere lavpraktisk værktøj kunne også være at spørge alle handlende om id. Men det afviser programchefen dog:

- Hvis vi skal til at spørge alle om id, så vil vi simpelthen skulle genere så mange, der helt klart er over 18 år, at det ville forlænge kasseekspeditionen i køerne, og det ville også gøre vores kunder ret irriterede, siger hun.