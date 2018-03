Nikolaj Ehlers både scorede og assisterede, da Winnipeg Jets vandt på udebane over New Jersey Devils.

Den danske ishockeyspiller Nikolaj Ehlers fortsætter sit fornemme spil i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Natten til fredag bidrog han således både med et mål og en assist, da hans mandskab, Winnipeg Jets, vandt 3-2 ude over New Jersey Devils.

Ehlers blev i øvrigt kåret til en af kampens tre bedste spillere. Danskeren har nu scoret 26 gange i NHL i denne sæson og står noteret for lige så mange assister.

Med sejren ligger Winnipeg Jets fortsat godt til på tredjepladsen i Western Conference. 91 point har holdet efter 67 spillede kampe.

22-årige Ehlers var involveret, da målscoringen blev skudt i gang tidligt i første periode i nattens opgør. Med vanlige lynhurtige træk tiltrak danskeren sig opmærksomhed fra tre af modstandernes spillere.

Det gav plads til, at han kunne sende pucken ind foran mål. Her endte den hos Patrik Laine, der sendte gæsterne foran med 1-0.

I anden periode scorede begge hold en enkelt gang, inden Ehlers igen stemplede ind i tredje periode.

Danskeren fik opfanget pucken med sin skøjte og lagde den videre til Dustin Byfuglien. Amerikanerens skud endte på den ene stolpe, og på riposten stod Ehlers klar til at skubbe pucken i mål til 3-1.

Hjemmeholdet reducerede kort tid efter, men flere mål blev det ikke til.

Endnu en dansker kom på måltavlen i NHL i en anden kamp få timer senere.

Det skete, da Mikkel Bødker nettede til 1-0 i tredje periode for San Jose Sharks, som endte med at vinde med 2-0 hjemme over St. Louis Blues.