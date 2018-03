Seks kommuner, der ifølge regeringens ghettoliste har de "hårdeste ghettoer", skal op med pungen og af med flere millioner kroner til andre kommuner som følge af en ny udligningsreform.

Det skriver Politiken på baggrund af tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Høje-Taastrup, København, Aarhus, Horsens, Vejle og Kolding skal ifølge avisen af med i alt omkring en milliard kroner.

Der forhandles i disse uger og måneder om en ny udligningsreform. Den kommunale udligning er det system, som fordeler penge mellem kommunerne ud fra befolkningens sammensætning og skattegrundlag.

I de nuværende forhandlinger ligger der fem forskellige modeller på bordet. I dem alle står de seks kommuner til at skulle bidrage med yderligere millioner af kroner.

Finansminister Kristian Jensen (V) afviser at kommentere sagen i detaljer over for Politiken.

Han fremhæver dog, at kommuner har mulighed for at hente penge, hvis de forbedrer integrationen af ikkevestlige indvandrere og deres efterkommere.

Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), kalder det et paradoks.

- København har mange sociale udfordringer, og regeringen har udnævnt to boligområder som hårde ghettoer. Det bliver man jo nødt til at have blik for i de her udligningsforhandlinger, siger han til Politiken.

Flere borgmestre og lokalpolitikere i København har i medierne gjort indsigelser over, hvad de opfatter som en urimeligt høj fordeling fra deres kommuner til andre kommuner.

Samtidig har flere jyske borgmestre udtalt, at de mener, at de går glip af flere hundrede millioner kroner, fordi de ikke ligger i hovedstadsområdet.

Tidligere i forløbet stod det klart, at kommunerne internt var så uenige, at deres fællesorganisation, KL, ikke kunne sidde i et udvalg, som regeringen havde nedsat for at se på ordningerne for udligning.