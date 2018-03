- I nogle kommuner er det gået hurtigere med at opføre vindmøller, end det blev tilfældet i Kerteminde, medens der er andre, der også har været længe undervejs. Men i Energi Fyn er vi glade for, at Kerteminde valgte at prioritere vores projekt. Der er det seneste år blevet opført 100 nye møller rundt om i landet - men kun tre på Fyn, nemlig de tre på Lindø.

At få rejst de tre møller og dermed sikret produktionen af CO2-neutral energi nok til at kunne forsyne til det meste af Kerteminde Kommune har været et forløb fuld af forhindringer for Energi Fyn.

Mølle-tal Der skal noget til at sikre, at de høje vindmøller bliver stående, hvor de er. Til hvert af de tre møllers fundamenter er der brugt 1250 tons beton og 290 tons jern til at armere betonen.De tre møller forventes at producere 34,5 GWh, hvilket svarer til cirka 8.500 husstandes årsforbrug af el. Det er omtrent nok til hele Kerteminde Kommune, der tæller cirka 11.000 husstande. Rundt om i Danmark er der omkring 4000 vindmøller, og dertil kommer 500 ude i havet. Vindmøllerne til lands og til vands producerer energi svarende til 43,6 procent af det danske elforbrug, regeringens målsætning er, at 50 procent af elforbruget skal produceres af vindmøller (grøn energi) i 2020. I Energi Fyn er man nu oppe på at kunne levere grøn energi til 50.000 af selskabets 200.000 kunder. Om Energi Fyn vil satse på at opstille flere vindmøller afhænger af det kommende energiforlig. Hvor meget Energi Fyn skal betale i værditabserstatning til de, der bor nærmest de tre nye vindmøller, vides endnu ikke: - Det er noget, myndighederne afgør. Vi har flere gange rykket, fordi vi gerne vil have afsluttet regnskabet, men har endnu ikke fået det gennemført, fortæller Energi Fyns administrerende direktør Bent Agerholm. På Energi Fyns hjemmeside kan man se en video om, hvordan møllerne er bygget - fra fundament til færdig på et par minutter.

Munkebo: Fire år og 10 dage kom der til at gå, fra Energi Fyn og Odense Havn skrev hensigtserklæring om at opføre tre møller ved Lindø, til møllerne torsdag den 8. marts kunne blive officielt indviet.

Byrådet afviste imidlertid at ændre på placeringen, og så måtte Energi Fyn betale Lindø Port of Odense et ikke oplyst beløb for at få lov til at stille møllerne der, hvor de var tegnet ind i lokalplanen.

Så blev selve placeringen et problem. Den placering, Energi Fyn fik godkendt i lokalplanen i 2015, passede ikke helt til Lindø Port of Odenses planer.

I sidste øjeblik var der så en tvivl om, hvorvidt kommunens godkendelse af de tre møller var i strid med EU-lovgivningen.

Nogle politikere ville gerne have udsat sagen og have det juridiske bedre belyst. Det gav en let sitren ved mundvigene i Energi Fyn, for det ville betyde, at de ikke kunne nå det i tide til at sikre sig tilskuddet på 61. Et flertal i byrådet afslog dog at udsætte byggeriet.

Og torsdag kunne en inviteret flok af blandt andet de lokale andelshavere i møllerne, myndighederne, underleverandørerne, repræsentanter for Lindø Port og Odense og Energi Fyns repræsentantskab og medarbejdere så tage de høje møller i nærmere øjesyn - nedefra.

- Men der er altså ingen grund til at kalde dem for kæmpevindmøller, for det er ganske almindelige standardmøller årgang 2017. Men måske virker de bare store, fordi det er så længe siden, der sidst blev opstillet vindmøller på Fyn, at vi fynboer kun kender de gamle, noget lavere møller, siger Bent Agerholm.