Ved Naturmaraton handler det ikke om at løbe så stærkt som muligt, men at arbejde sammen om et fælles projekt.

Naturmaraton Naturmaraton er en konkurrence, der går ud på, at eleverne får stillet en opgave, som er en problematik, de skal løse ved at lave en opfindelse, der kan løse den.Eleverne kan forberede sig på et halvmaraton, der svarer til at forberede sig på fem opgaver, eller de kan forberede sig på et helmaraton. Der skal man forberede sig på otte opgaver inden konkurrencen. I år er der til Naturmaraton tilmeldt over 26.000 elever fra 5. og 6. klasse fra hele landet. Konkurrencen strækker sig over 60 dage, hvor elever fra 51 kommuner deltager. Konkurrencedagene finder sted fra januar til maj 2018. Det er 15. år i træk, at Naturmaraton bliver afholdt.

Naturmaraton er en konkurrence, hvor 26.000 skoleelever fra femte og sjette klasse på landsplan dyster om at vinde et halv- eller helmaraton i at opføre en opfindelse, de selv har lavet. I Midtbyhallen torsdag formiddag dystede 16 klasser fra skoler i Svendborg-området mod hinanden.

Svendborg: Hallen er fyldt med skoleelever, der ved hver sin arbejdsstation er i gang med at opsætte deres opfindelser. Ved en orange dør placeret midt i hallen står en gruppe elever og arbejder sammen om at få de sidste ledninger koblet sammen, så en pære kan lyse, for de skal vise deres opfindelse frem i Naturmaraton.

- Vi har lært at arbejde bedre sammen og lært hinanden bedre at kende, siger Alicia Svenningsen.

Ida Krogh Hansen, Alicia Svenningsen og William Schou Jonson fra Rantzausminde Skoles 5.b er i dag til Naturmaraton. De har arbejdet sammen i en gruppe om at opfinde en alarm og en lysende pære, der kan hjælpe en købmand med at registrere sine kunder komme ind i en butik, men de har ikke kun lært at opfinde ting.

Samarbejde er der brug for i dag, da opfindelsen skal afprøves og bedømmes. Eleverne har i en måneds tid forberedt sig på dagen i naturteknologi-timerne. Inden konkurrencedagen har eleverne fået stillet opgaver, hvor de har skulle finde løsninger på problematikker ved at opfinde fysiske ting. Lærer i naturteknologi på Rantzausminde Skole Rie Theisen mener, at det er gavnligt for eleverne at være med i konkurrencen, da det giver værdi at være en del af noget større.

- Der er en masse samarbejde, da de arbejder i grupper med de enkelte opgaver. De skal finde ud af, at det er værdifuldt at være i en gruppe frem for at gøre noget alene, siger hun.

William Schou Jonson synes, det er spændende at være med i konkurrencen, for man får lov at bruge sin fantasi, forklarer han.

- Der er alle mulige fra andre skoler, der kommer, og vi skal kæmpe mod dem. Det er sjovt, så ser man, hvad de andre har lavet, siger han.