Håndbold. Santander Cup, femte runde. He-Ry 67-IF Stadion 29-31 (10-11), (25-25), (4-6). Drama for alle pengene i Ryslingehallen, hvor 2. divisionsholdet fra Stadion tog noget så grueligt fejl, da de åbenbart havde regnet med en stille walk over på Midtfyn. For hjemmeholdet gik til opgaven med krum hals og solid energi, med bevidstheden om, at de havde alt at vinde mod storfavoritterne fra Sjælland.

- Vi fulgtes ad gennem det meste af kampen. Begge hold havde føringer, men aldrig mere end et enkelt mål. Det ændrede sig i slutfasen, sagde træner Leif Foli. He-Ry kom nemlig foran 20-18, men her fik gæsterne deres bedste periode og kom på 23-20, og senere 25-22 med to minutter og 15 sekunder tilbage.

- Vi satsede hele butikken og sendte alle frem i ultra offensivt forsvar, og med to sekunder tilbage udlignede Kenneth Simonsen til 25-25. Og så var der ellers omkamp, to gange fem minutter. Spørgsmålet var, om vi havde kræfter til det. Og dertil må jeg svare, det havde vi, i hvert fald til de første fem minutter, sagde træner Foli. Stadion førte 28-27, og trak så endeligt fra.

- Men det skal med, at vi til allersidst havde to meget store chancer, så med lidt held her, så havde vi tvunget dem ud i endnu en forlængelse, mente Leif Foli.

Peter Christensen scorede ni, Martin Foli otte, Kenneth Simonsen fem.

- Stor, stor ros til hele holdet, der jo næsten overgik sig selv. Vi kan alle være særdeles stolte af denne pokalkamp, som vi vil huske længe, sluttede den stolte træner. (wta)