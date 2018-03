Gellerupparken er godt på vej til at blive forvandlet fra et udsat boligområde til en tryg og attraktiv del af Aarhus.

Sådan lyder det fra landets statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), der torsdag eftermiddag er på besøg i boligområdet i det vestlige Aarhus.

- Jeg kan se mærkbare forandringer, siden sidst jeg var her: Boligblokke rives ned, investorer er klar til at investere i ejerboliger og privat udlejning, og der kommer nyt erhverv ind i Gellerup, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han har inviteret sig selv på besøg, en uge efter at regeringen lancerede et udspil, der skal gøre op med ghettoområder og parallelsamfund inden 2030.

Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening har vedtaget en helhedsplan for Gellerupparken. Planen har blandt andet betydet, at fem boligblokke med over 300 boliger er revet ned.

Lars Løkke Rasmussen ser den igangværende forvandling af Gellerupparken som eksempel på, at regeringens mål er realistiske.

- Der er en stemning af, at nu vil vi forandre denne del af Aarhus. Det vidner om en beslutningskraft, der godt kan tjene som forbillede andre steder i landet, siger han.

Statsministeren møder blandt andre direktør Morten Brixhuus fra selskabet Svanen Gruppen, der er i gang med at opføre 428 blandede boliger.

Når planen er realiseret, vil andelen af almene boliger i området være bragt ned til 30 procent.

- Det er faktisk mere ambitiøst end den plan, regeringen har på Danmarks vegne, som siger 40 procent almene boliger, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.

Statsministeren besøger også nærpolitistationen i indkøbscentret City Vest.

- Politiet siger, at de stadig har nok at rive i. Men oplevelsen er, at tingene flytter sig den rigtige vej, siger Lars Løkke Rasmussen, efter at han har spist kanelsnegle sammen med nogle af de 24 betjente på stationen.

Han præsenteres også for Bydelsmødrene - en gruppe kvinder, som hjælper andre kvinder, der ikke kommer så meget ud.

- Det har været en fantastisk oplevelse at mødes og drikke kaffe - endda på kvindernes internationale kampdag - med de her bydelsmødre, der tager ansvar for nogle af de kvinder, som sidder lidt mere isoleret.

Fredag besøger statsministeren et andet udsat boligområde, Motalavej i Korsør.