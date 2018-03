Franske Jérôme Cousin (Direct Énergie) vandt 5. etape af cykelløbet Paris-Nice, efter han kørte fra tyske Nils Politt (Katusha) på opløbsstrækningen.

De to havde siddet i udbrud stort set hele dagen, og duoen holdt lige netop det jagtende felt bag sig på de sidste meter efter 165 kilometer fra Salon-de-Provence til Sisteron.

Der gik nemlig taktik i den for de to ryttere på de sidste kilometer, og det gav feltet færten af, at de to kunne hentes.

Danske Magnus Cort (Astana) førte an i det jagtende felt og lå til en tredjeplads. Cort blev dog overhalet af tyske André Greipel (Lotto), der snuppede tredjepladsen fire sekunder efter vinderen. Cort blev nummer fire.

Også Matti Breschel (EF-Drapac) klemte sig ind blandt de forreste med en niendeplads.

Dramatik var der også i slutfasen, da et par ryttere styrtede voldsomt i positionskampen på den sidste kilometer.

I den samlede stilling beholder spanieren Luis León Sanchez (Astana) førstepladsen. Han har 24 sekunder ned til hollænderen Wout Poels (Sky) på andenpladsen.