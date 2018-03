Metalskrot

Det undrer formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro (S), at ADP A/S kan huske at udsende en pressemeddelelse om ny aktivitet, men glemme at give besked til miljøafdelingen.

Fredericia: Formand for miljø- og teknikudvalget i Fredericia Christian Bro (S) er ikke imponeret over ADP A/S i sagen om det store metalbjerg, der stille og roligt er vokset op på kajen i Fredericia.

- Der er noget, der hedder rettidig omhu, og det synes jeg ikke, at man kan beskylde ADP for at have udvist her. Jeg fornemmer ikke, at det er et problem at få aktiviteten miljøgodkendt, men havn og kommune er så tæt forbundet, at det burde være muligt at give besked om, at man har en ny aktivitet på vej. Især når man også udsender en pressemeddelelse, siger Christian Bro.

Det var lidt et tilfælde, at Fredericia Kommunes miljøafdeling blev opmærksom på, at der har rejst sig et bjerg af metalskrot på kajen på Fredericia Havn. ADP A/S havde ikke på forhånd fortalt Fredericia Kommune, at genanvendelsesvirksomheden Bradal Produkthandel ville rykke til havnen og lægge tonsvis af metalskrot på kajen.

- Den havde jeg læst, men jeg tog det som en selvfølge, at der var søgt de nødvendige tilladelser. Det er ikke en sag, der har været ind over miljøudvalgets bord, men nu får vi naturligvis en orientering siger udvalgsformanden.