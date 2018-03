Vantinge: Torsdag kort efter klokken 16 blev der slået alarm fra en landejendom i Vantinge vest for Ringe. Her var der gået ild i et pillefyr, og branden udviklede så meget røg, at brandfolkene måtte iføre sig røgdykkerudstyr for at komme ind i fyrrummet, oplyser indsatsleder Jens Erik Eggertsen.

- Heldigvis fik vores dygtige røgdykkere hurtigt styr på branden, fortæller indsatslederen, og skaderne på fyret og fyrrummet er derfor små.

- Nu er en skorstensfejer i gang, og så skal fyret nok have et eftersyn, konstaterer Jens Erik Eggertsen.

Ingen kom til skade ved fyr-branden.