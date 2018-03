Et filmhold graver i disse dage i Sprogøs dystre fortid om et hjem for moralsk utilpassede kvinder. En fortid, der krøb helt ind under huden på Nikolaj Lie Kaas, da han skulle optage scener på øen til den kommende storfilm "Journal 64".

Journal 64 "Journal 64" er film nummer fire i serien om Afdeling Q.Den instrueres af Christoffer Boe, der har lavet Spies og Glistrup og senest TV2's nye dramaserie "Kriger." Filmene er baseret på forfatter Jussi Adler Olsens berømte krimier, der har solgt mere end 15 millioner eksemplarer og er oversat til 40 sprog. Filmselskabet Zentropa forventer biografpremiere 4. oktober. De tre første film har tilsammen solgt 2,2 millioner biografbilletter. "Journal 64" forventes at blive endnu et biografhit. Optagelserne startede 16. januar 2018 i Nordtyskland. Siden er der blevet filmet på Sprogø og i København. Filmen har et budget på 38,2 millioner kroner. Det er sidste gang, Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares spiller rollerne. De resterende bøger skal filmatiseres af Nordisk Film.

Normalt har man ikke fri adgang til den fredede ø, der i dag rummer et rigt og frodigt fugleliv, men produktionsselskabet har fået to optagedage til at få billederne i kassen til den kommende film.

Et udsnit af rollelisten Nikolaj Lie Kaas (Carl Mørck, politi).Fares Fares (Assad, politi). Johanne Louise Schmidt (Rose, sekretær). Elliott Crosset Have (Curt Wad, ung læge). Anders Hove (Curt Wad, ældre læge). Fanny Leander Bornedal (Sprogø-pigen Nete). Clara Rosager (Sprogø-pigen Rita). Nicolas Bro (journalisten Brandt).

Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares og mange andre kendte skuespillere er på den ubeboede ø i Storebælt for at optage scener til krimifilmen "Journal 64" - den fjerde i porteføljen om Afdeling Q og makkerparret Assad og Carl Mørck.

Uden for ligger tågen som en spøgelsesagtig hinde over øen og kvindehjemmet, mens motorvejen hvæser i baggrunden.

Den populære skuespiller står i et betænkningsrum i en bygning på Sprogø, der i mange år blev brugt til at tæmme og hæmme det, man mente var seksuelt og moralsk defekte kvinder.

Sprogø: - Man kan næsten mærke, at de har været her. Nikolaj Lie Kaas stryger pegefingeren langs de dybe kradsemærker i døren.

- Tænk, at de har siddet her - lige her i spisesalen, siger han og slår ud med armene i den lyse sal, der i dag er restaureret og mere ligner frokoststuen på Badehotellet end noget fra en mørk og hengemt tid.

En del kvinder kom på hjemmet efter uønsket graviditet, måske som følge af overfald, og blev set på som seksuelt fordærvede. For at komme væk fra øen blev mange kvinder steriliserede, så de ikke førte defekten videre.

- Jeg synes, det er så vildt at være her, mumler Nikolaj Lie Kaas, mens han bliver vist rundt i de gulkalkede bygninger, der fra 1923 til 1961 husede mere en 500 kvinder.

For skuespillerne er det ikke bare en normal dag på jobbet. Tværtimod kryber både kulden og den sorte historie ind under huden, og især Nikolaj Lie Kaas bliver berørt af stedet.

Under dagens optagelser er instruktørens plan, at fire scener skal i kassen. Først skal karaktererne Carl, Assad og Rose fra Afdeling Q ankomme til øen som et led i eftersøgningsarbejdet. Bagefter skal det optages, at de forlader stedet igen. Efter frokost er locations flyttet til den anden side af øen, hvor de tre politifolk finder et afgørende spor, og til sidst skal de optage en kørescene på motorvejen.

Det lyder simpelt og hurtigt, men hver scene tager flere timer.

- Man tager de samme klip om og om igen, fordi vi skal have det hele fra flere vinkler, forklarer producer Louise Vesth, der også har været med på de tre foregående film-successer, der tilsammen har solgt over to millioner biografbilletter.

Samtidig er runnere, kamerafolk, teknikere, sminkører, scripter, instruktør, koordinator og producer, iklædt hue, vanter og flyverdragter, på stikkerne bag kameraet for at få alle detaljer til at klikke.

- Jeg skriver hver eneste detalje ned, forklarer scripteren Sidsel og viser sit manuskript, der ligner hieroglyffer for alle andre.

- For eksempel noterer jeg, om Assad har hue på inde i bilen, hvor langt Carl Mørck ruller vinduet ned, hvornår Rose stikker hovedet ud, og hvor på vejen bilen stopper. Det skal jo være ens på alle optagelser, når vi skal til at klippe det sammen.

Instruktøren Christoffer Boe kigger på uret. De skal være færdige om 16 minutter.

Nikolaj Lie Kaas stiger ud af Afdeling Q's sorte Skoda. Bilerne skal tilbage på plads, og scenen skal tages en gang til. Imens styrter en runner hen til den karismatiske skuespiller med en orange dynejakke.

Et minuts tid senere er holdet klar til at optage igen. Runneren skynder sig hen til skuespilleren og tager imod jakken igen. Hver person har sin særlige funktion.