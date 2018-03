Svendborg: Et enkelt spor måtte torsdag eftermiddag ved fyraftenstid spærres af i en kortere periode, da der brød brand i en bil på Svendborgmotorvejen ved afkørslen til Kirkeby.

Det oplyser indsatsleder Lars Jeppesen fra beredskabet.

Det var et par reddere i en forbipasserende ambulance, der bemærkede, at der ved afkørslen stod en bil i nødsporet med røg op fra motoren. Da redderne fik kigget nærmere på bilen, opdagede de, at det også brændte inde i bilen, hvor der dog ikke befandt sig nogen mennesker. Redderne forsøgte derfor at få has på flammerne med en pulverslukker, men forgæves, så i stedet tilkaldte de beredskabet.

- Vi får bilen trukket ud i græsset, for der må ikke stå noget i nødsporet og spærre, hvis nogen skulle få brug for det. Og så var vi heldige med vestenvinden, som betød, at al røgen røg ud over markerne i stedet for ind over vejen, for det røg meget, da vi begyndte at komme vand på, siger Lars Jeppesen.

Hvordan branden i bilen er opstået, kan han ikke sige noget om.

- Der var heller ikke nogen fører at snakke med eller nummerplader på bilen, siger indsatslederen.