Direktør håber, at premieren på "Journal 64" med Nikolaj Lie Kaas i en af hovedrollerne kan være med til at skabe ekstra opmærksomhed omkring Fyn og Nyborg.

Sprogø: Den regionale filmfond, FilmFyn, har gennem tiden skaffet flere store produktioner til Fyn. Senest blev julekalenderen "Juleønsket" optaget i Nyborg, og det er noget, der trækker opmærksom for både by og ø.

- Det giver en masse synlighed omkring både Nyborg og FilmFyn, når der foregår optagelser i vores lokalmiljø, og det samme med 'Journal 64'. Den knytter Sprogø til Nyborg og skaber branding omkring Fyn, forklarer direktør i FilmFyn Bo Damgaard.

"Journal 64" produceres af Zentropa og har et budget på knap 39 millioner kroner. Heraf har FilmFyn støttet med 300.000 til optagelserne, der blandt andet er foregået på Sprogø og på en tankstation i Nyborg.

- Det er en kæmpe film, og vores bidrag er meget begrænset. Det er nærmest et lille hjørne, men vi er rigtig glade for at være med ind over, siger Bo Damgaard.

Filmen går i biografen fra den 4. oktober, og direktøren håber, at premieren får stor omtale og synlighed.

- Vi glæder os meget til premieren og håber, det bliver en fest her på Fyn.