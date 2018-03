Vissenbjerg: De sidste par år har Vissenbjerg Skole haft fokus på science og naturfag, når skolen har holdt åbent hus for forældre, men i år stod dagen i kulturens tegn. Det fortæller Jens Haugstrup-Andersen, lærer på Vissenbjerg Skole.

- Nu har vi haft fokus på science og naturfag i nogle år og blev enige om, at det var nok for en periode. I stedet valgte vi, at fokus skulle ligge på kultur, og fagligt har vi lagt det læringsmål ind, at eleverne skal udvikle forståelse for kultur samt tage stilling til og formidle kulturel viden.

Den beslutning faldt i god jord hos pigerne Camilla Elkjær og Lea Lykke larsen fra 8.a.

- Det er meget mere spændende end sidste år. Emnet har ligesom været mere frit, fortalte pigerne, mens de viste plancher med forslag til en kommende klasetur til Berlin frem.