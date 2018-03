- De cirka 300 nye boliger bliver fordelt på tre mindre boligklynger varierende fra tre til otte etager samt to højere bebyggelser på 14 og 20 etager, hvor især de øverste lejligheder får en unik udsigt over hele Odense og omegn. Det hele bindes sammen af nogle grønne og indbydende bylivs- og opholdsområder, fortæller afdelingschef for A. Enggaards afdeling i Syddanmark, Palle Priska.

A. Enggaard ønsker i fremtiden at involvere sig mere i Odense, og det var også derfor virksomheden sidste år etablerede en afdeling i Syddanmark, som er vokset til 15 ansatte, og projektet på den gamle slagterigrund er virksomhedens første i Odense.

Entreprenør A. Engaard A. Enggaard A/S er et familieejet firma gennem tre generationer inden for bl.a. anlæg- og byggeentreprenørvirksomhed og projektudvikling.Virksomheden har afdelinger i Aalborg, Aarhus og Fredericia.



A. Enggaard er involveret i byudviklingsprojekter i hele landet - heriblandt eksempelvis revitaliseringen af Gellerup i Århus.

- Vi er meget tilfredse med, at vi har købt dette attraktive område, og vi ser frem til at påbegynde projektet og dermed bidrage til den byudvikling, der finder sted i Odense i disse år. Det er desuden vores ambition at engagere os endnu mere i byggeprojekter i Odense fremadrettet, da vi ser nogle gode muligheder for at være med til at udvikle byen, fortæller adm. direktør Asger Enggaard.

Pensionsselskabet PKA, som er medinvestor på projektet på den tidligere slagterigrund, er også i fuld gang med et byggeprojekt lige overfor Rugårdsvej, hvor der tidligere lå en Falck-station. Falck-stationen blev revet ned, og i stedet skyder 140 nye lejligheder op, ved hjælp af PKAs investering på 250 millioner kroner.

Det kommende boligområdes ca. 28.000 etagemeter er inklusiv de eksisterende bygninger på godt 1.600 etagemeter, som A. Enggaard også har overtaget.

De kommende boliger på den tidligere slagterigrund vil både rumme leje- og ejerboliger, og byggeriet forventes at igangsættes efter sommerferien.