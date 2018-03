Det 20 etagers højhus, som skal bygges på den tidligere slagterigrund i Odense, må alligevel ikke bygges i hvid beton. Det har politikerne i By- og Kulturudvalget netop besluttet på baggrund af de høringssvar, borgere har sendt ind til lokalplanen i høringsperioden. 14 ud af 16 høringssvar var kritiske imod materialevalget for den højeste bygning, som skulle bygges i hvid beton. Den kritik er Jane Jegind (V), rådmand for By- og Kulturforvaltningen helt enig i.

- Jeg har jo også tidligere været ude at sige, at jeg synes, at vi har fået rigeligt med hvid beton i byen, og at vi også skal have andre udtryk i vores bygningsmasse. Kigger man bare nede omkring havnen, kan man se, at vi på det seneste har fået rigtig mange bygninger i hvid beton, og vi skal sørge for at have et differentieret udtryk i vores by. Det her er en stor og markant bygning, og derfor har vi trukket en streg i sandet og sagt, at nu vil vi se noget andet end hvid beton, siger rådmanden.

Har By- og Kulturudvalget lyttet til de borgere, som i høringssvar har kritiseret den hvide beton?

- Ja, vi lytter altid til det, der kommer ind. Og det viser, at det indtryk jeg og udvalget har fået, når vi bevæger os rundt i byen, er et indtryk, en lang række borgere deler. Det er jo vores alle sammens by, og vi skal kunne være stolte af vores by og synes, at det er en dejlig og god by at bo og leve i.

Derfor har By- og Kulturudvalget ændret kravet til byggematerialet for højhuset, som skal bygges i 20 etager.

- I udvalget var vi enige om, at vi gerne ville bede om et andet udtryk end udelukkende hvid beton, og derfor har vi i stedet sat krav om, at det i stedet skal være tegl. Vi har dermed også sendt et signal til vores byplanafdeling, om at det må de også gerne tænke på ved kommende projekter, som heldigvis kommer ind i Odense i en lind strøm, fortæller Jane Jegind.