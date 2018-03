Det er en vemodig forpagter på Marstal Navigationsskole, Peter Hansted, der må sande, at på trods af et ihærdigt forsøg kan kantinen ikke løbe rundt økonomisk.

Marstal: Peter Hansted har annonceret sit stop som forpagter af kantinen på Marstal Navigationsskole efter to et halvt år i køkkenet.

Det er med stor ærgrelse, at Peter Hansted må sande, at han ikke kan få det til at løbe rundt økonomisk. Han er den første forpagter, efter at Marstal Navigationsskole ved årsskiftet 2016 besluttede at udbyde kantinedriften. Peter Hansteds sidste arbejdsdag bliver den 31. juli.

- Det er et dejligt sted at være. Her er livligt, der er unge mennesker, voksne medarbejdere og et dejligt miljø, siger Peter Hansted.

Udover at Peter Hansted selv skal til at finde nyt arbejde til sommer, så står hans i alt tre medarbejdere i samme situation. Holdet bag kantinen har haft et godt samarbejde.

- De har sparket røv og ikke stået og slumret ovre i et hjørne, det er virkelig gode folk, siger han.

Går du med drømmen om at være selvstændig og drive din egen kantine, så kan du sende et tilbud til Marstal Navigationsskole inden den 6. april.