Borgmestrene fra Ærø, Langeland, Fanø, Sønderborg og Tønder har søgt om foretræde for Folketingets social-, indenrings- og børneudvalg for at tale om, hvordan man ændre loven for at undgå proformaægteskaber.

Anmodningen er blevet foranlediget af en opfordring fra børne- og socialminister Mai Mercado (K), der besøgte Ærø i mandags, hvor hun blandt andet mødtes med borgmester Ole Wej Petersen (S) for netop at drøfte problemerne om proformaægteskaber. (anst)