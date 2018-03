Nyborg: - Jaaaa, sådan!

Instruktør Mette Kaas løfter armene i triumf, da konfettikanonen bliver skudt af. På en scene i Tennishallen står elever fra Nyborg Friskole, som er i fuld gang med sidste del af generalprøven på musikteatret "Tidsrejsen". Helt i front står Brødrene Olsen - eller rettere to elever, der skal udgive sig for at være dem - og spiller vindermelodien fra år 2000.

Øjeblikket efter skifter scenen, og Mette Kaas er igen på mærkerne. Denne gang er det et papskilt formet som et højhus, der vælter under sin egen vægt, og sangmikrofonen virker af en eller anden grund heller ikke.

- Normalt stopper man ikke en generalprøve, men vi er lige nødt til at tage den engang til. Kan vi få noget hjælp hernede? spørger hun, og straks iler en tekniker til.

Hele skolen er sammen om at stable forestillingen på benene, og som noget nyt er der også blevet plads til de yngste elever ned til 0. klasse. Det har haft betydning for den måde, "Tidsrejsen" er bygget op på, fortæller instruktøren, der til daglig arbejder som lærer i overbygningen.

Sammen med musiklærer Susanne Skov har hun arbejdet med forestillingen i cirka halvandet år. Bandet og hovedrolleindehaverne blev koblet på i starten af året, mens resten af skolens cirka 400 elever har arbejdet intensivt med opgaven i en lille uges tid.

- Vi har valgt at opdele eleverne på tværs af klassetrin og givet dem et årti hver, som de har koncentreret sig om. De ældste børn har på den måde fungeret lidt som storebror eller storesøster for de mindste samtidig med, at de har arbejdet sammen. Som ansatte har vi også været fælles om at løfte en opgave, fortæller Mette Kaas.

Det er mange ressource at afsætte til et enkelt projekt, men det er det hele værd, når eleverne til slut står side om side og synger under den store finale, er de enige om.