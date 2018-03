Frøbjerg Festspil har søgt Assens Kommune om et årligt driftstilskud på 300.000 kroner. Foreningen har nemlig økonomiske problemer.

Frøbjerg: Livremmen skal spændes ind hos Frøbjerg Festspil. For foreningen, der står bag sommer-opsætningerne på Frøbjerg Bavnehøj, kæmper nemlig i den grad med at få indtægter og udgifter til at balancere. Det er ikke lykkedes i 2017, hvor foreningen ender med et underskud i omegnen af 300.000 kroner, fortæller formand Knud Møller. Derfor har Frøbjerg Festspil ansøgt Assens Kommune og udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur om at få et årligt drifttilskud på 300.000 kroner. Håbet er, at festspillet kan komme på det kommunale driftsbudget de kommende år. Frøbjerg Festspil Foreningen Frøbjerg Festspil står bag sommermusicalerne på Frøbjerg Bavnehøj.Fra Assens Kommune modtager foreningen ingen tilskud til festspillene.



Foreningen ejer og driver også Samlingshuset i Frøbjerg. Til det får foreningen årligt 5000 kroner af Assens Kommune - på lige fod med andre forsamlingshuse.



Gennem årene har Frøbjerg Festspil søgt og modtaget kommunale puljepenge til konkrete formål såsom forbedringer i samlingshuset og et projekt sammen med Frøbjerg-Orte Friskole om Kultur i Børnehøjde.



Kilde: Frøbjerg Festspil - Vi mangler penge, siger Knud Møller og fortsætter: - Vi kommer ud af 2017 med et dårligt regnskabsresultat, og vi har lagt et budget for 2018, som skal på generalforsamlingen næste torsdag (15. marts, red.), og som viser et underskud på en kvart million, siger formanden.

Andre får tilskud

Frøbjerg Festspil får ikke tilskud fra Assens Kommune til at sætte sommermusicalerne op. - Der har i Frøbjerg været den grundlæggende holdning med, at man har sat en ære i at kunne klare sig selv. Det er også ret nemt at have den holdning, når der har været penge på bogen. Men det er der bare ikke i øjeblikket. - Og så er vi selvfølgelig også inspireret af, at vi har været i kontakt med Nyborg Vold, HC Andersen Spillet og Varde Sommerspil, der får driftstilskud. Det er ganske normalt, at kommunerne givet et driftstilskud. Så tænkte vi, at så skal vi også prøve med Assens Kommune, siger Knud Møller. Han understreger i samme åndedrag, at man internt i Frøbjerg Festspil er begyndt at gå alt igennem, så man selv kan finde besparelser. - Vi har nedsat en task force, som skal gå det hele igennem og se, om der er noget, vi kan hente. Vi læner os ikke bare tilbage og venter på, at kommunen hjælper os. Vi må også selv finde besparelser. Den lette løsning er altid at sige, at man skal søge fonde. Men det er altså ikke så let. Vi er meget afhængige af, at vi har det samme antal annoncører og sponsorer. Vi kæmper lidt med økonomien i øjeblikket.

Indtægtskilder