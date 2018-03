Ferritslev: Tommy Kenter er efterhånden kommet op i den alder, hvor der virkelig er noget at fortælle om en omtumlet tilværelse - både privat og på scenen. Det gør han onsdag 14. marts kl. 19 i Ferritslev Forsamlinghus.

Her lover arrangørerne en vedkommende og yderst underholdende skildring af et liv udenfor og på scenen. Der bliver ikke lagt fingre imellem, når Kenter hudløst og bevægende lader tankerne gå tilbage til barndommen, som indirekte formede den scenekunstner, vi kender i dag.Omkostningerne ved succesen har ofte været skyhøje - og fulde af åndelige og fysiske stimulanser ... ligesom højdepunkterne - de grandiose øjeblikke - har været stimulanser og næring i sig selv.Musikken har altid spillet en stor rolle i Kenters liv. Den direkte kontakt til publikum er nærmest en livsnødvendighed for Kenter - så selvfølgelig vil aftenen blive rundet af med en snak med publikum, der herved får mulighed for at spørge ind til det mere skjulte ved karrieren.

Billetter koster 200 kr. /EXP