- Der var ingen sager for et halvt år siden, men de seneste måneder har der været sådanne sager minimum to-tre gange hver anden uge, siger Jeppe Nielsen, der er betjent hos Fyns Politis afdeling Fælles Forebyggelse, og som står bag advarslen.

En kniv er ulovlig, når... Det er generelt forbudt at bære kniv på offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber og lignende. Det er dog lovligt, hvis den bæres i forbindelse med jagt, lystfiskeri, sportsudøvelse og andre lignende formål. Det gælder også for foldeknive i alle arter. Men det er som udgangspunkt lovligt at købe og have knive derhjemme, hvis det ikke er: Knive med tværstillet greb beregnet til stød, springknive og springstiletter, faldknive og faldstiletter, butterfly-knive, knive, der kan håndteres med en hånd, kastestjerne, kasteknive, kasteøkser og lignende. Den må heller ikke være længere end syv centimeter og den må ikke kunne låses, så knivbladet hele tiden er fremme. Knive, der ikke overholder kravene, kræver en særlig tilladelse fra politiet. Kilde: Justitsministeriet.dk

Vi er, fra Fyns Politi, gjort bekendt med, at unge i Faaborg-Midtfyn Kommune igennem den seneste tid har købt knive på nettet, bl.a. via hjemmesiden Wish (...).

- Det kan virke som om, de ikke tænker sig om, men langt de fleste er ikke klar over, at de bryder en lov, siger Henrik Karup, SSP-leder i Faaborg Midtfyn Ungdomsskole.

De unge køber knivene på websider, hvor det er så billigt, at det næsten er for godt til at være sandt.

- De bliver købt over forskellige sider fra Østen. Wish er en af de populære, siger Jeppe Nielsen.

På den polulære kinesiske side kan man købe knive i alverdens farver, former og størrelser. Og til et ganske lille beløb.

En jagtkniv kan købes for 77 kroner, og du kan selv bestemme om, du vil have den i rød med sort slangemønster, gul med grønt slangemønster eller noget helt tredje.

- Det er lokkende og tiltalende for de unge med alle de farver og udvalg, siger SSP-leder Henrik Karup.

Og kombinationen af billige priser, farver og den lette tilgængelighed gør det problematisk.

- De kan gå ind på nettet, købe en kniv og få den sendt til døren ganske let og på kort tid. Og så kan det være svært for dem at vide, at det faktisk ikke er lovligt, siger Henrik Karup.