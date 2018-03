Svendborg: Der er nu sat et definitivt punktum i sagen om de økonomiske problemer i den sociale cafe, Blomstercafeen på Glarmestervej.

Politikerne i Social- og Sundhedsudvalget har bevilget 9317 kroner, så foreningen bag den gamle cafe kan lukke i ro og mag. Det er en stor lettelse for formanden for den tidligere forening, Heine Jensen.

- Jeg har været i den lokale finansverden i 41 år, og personligt ville jeg være meget ked af, hvis jeg skulle ende med at få sådan et hak i mit cv, siger Heine Jensen og er lettet over, at den gamle forening bag caféen nu kan lukke og betale Skat sit tilgodehavende for moms.