- Det er ikke længere den rigtige måde at drive oplysning og handel med kondomer og andre relaterede produkter. Denne handel foregå i dag hurtigt og nemt på nettet, og her kan du også finde masser af relevant oplysning. Sådan var det ikke for over tredive år tilbage, siger direktør Andreas Gylling Æbelø fra AIDS-Fondet.

- Den kræftforebyggende vaccine blev ellers lagt ud til de praktiserende læger, men ved at gå gennem det almindelige sundhedssystem, var der ikke fuldstændig anonymitet. Lægen skulle søge refusion til vaccinen, og derfor risikerede den enkelte vaccinerede, at personoplysninger blev registreret. Det sker ikke i de Checkpoints, som vi står for, siger direktøren for Aids-Fondet. Du booker de tre tider, som det kræver, på vores hjemmeside, siger direktøren.

- I dag kan du mange steder få udleveret kondomer gratis, og den fysiske butik er ikke i sig selv rentabel. Aids-Fondet er en virksomhed, som finansieres ved fundraising og af offentlige kroner, og derfor skal vi hele tiden se på, om vores penge bruges bedst muligt. Vores analyse konkluderer, at det ikke er ved at drive butik. Du kan få rådgivningen personligt i vores Checkpoint, eller du kan finde alt på nettet. Oprindeligt var der også et stort element af oplysning om sikker sex i Condomeriet, men behovet er der ikke mere, mener direktøren.

Aids-Fondet har benyttet sig af frivillige i butikken, så det er kun mindre justeringer af personalet, der skal ske, forklarer direktøren.