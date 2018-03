Bernstorffsminde: Storsvømmeren, EM- og VM-deltager Matilde Schrøder skifter nu klub og vender tilbage til Berns Swim Team. Matilde Schrøder var elev på Bernstorffsminde i 9. klasse i 2011-2012 og i 10. klasse i 2012-2013, hvor hendes karriere begyndte at tage fart. Hun har siden taget STX som Team Danmark-elev over fire år og valgte fra starten af indeværende sæson at skifte træningsmiljøet i Odense ud med det nationale træningscenter, NTC, i Bellahøj. Matilde Schrøder vil fortsat træne på NTC, men vil også deltage i træninger og andre aktiviteter på Bernstorffsminde, skriver Berns Swim Team og Bernstorffsminde Efterskole i en pressemeddelelse. Om skiftet udtaler træner for Berns Swim Team René Thomsen, at det er en kæmpe ære, at hun i fremtiden vil repræsentere Bernstorffsminde.

- Matilde Schrøder er på alle måder en rollemodel og fantastisk ambassadør for vores svømmelinje og skole, og vi ser frem til et samarbejde, hvor vi kan hjælpe hende i bestræbelserne på fortsat udvikling, og hun kan hjælpe vores elever med råd, vejledning og inspiration, tilføjer træneren.

Også svømmeren med flere danske titler i bagagen er glad. - Valget virker naturligt for mig, fordi jeg virkelig er stolt af det, som Berns kan både som svømmehold og efterskole. Jeg har også været utrolig glad for mine fire år i Odense, specielt de sidste tre år med et fantastisk samarbejde med Winnie Faber, siger Matilde Schrøder. Hun var en del af den danske holdkap, der i december 2016 vandt bronze ved VM. /EXP