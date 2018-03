Ryslinge: Ryslinge Valgmenighed vil trække flere unge til med foredrag om robotteknologi og vinderkultur, og i den anledning gæster civilingeniør i robotteknologi, Jørgen Christian Larsen, SDU, valgmenigheden 13. marts kl. 19 for at fortælle om sit arbejde med kunstig intelligens og robotteknologi. Foredraget er en del af en ny foredragsrække, som sætter fokus på liv og sjæl.Jørgen Christian Larsen vil tage tilhørerne på en tur helt tilbage til, da de første pionerer under 2. verdenskrig tog de første spæde skridt og lagde byggestenene til det, vi i dag kender som kunstig intelligens. Han fortæller, hvordan teknologien har udviklet sig, og hvor mange steder vi i dag er hjulpet af kunstig intelligens i vores hverdag. Vi tænker bare ikke over, at det er kunstig intelligens, fremgår det af en pressemeddelelse.Foredraget er arrangeret af valgmenighedspræst Malene Aastrup, som har inviteret civilingeniøren, fordi kunstig intelligens rører ved noget eksistentielt:

- Robotteknologi og kunstig intelligens er et spændende emne, fordi det er noget, der rykker tættere og tættere på os. For mange er kunstig intelligens allerede en del af hverdagen, og samtidig er vi lidt bange for den. Men er den farlig? Skal vi føle os truet af den? siger Malene Aastrup, som længe har haft ambitioner om at skabe et fora, hvor hun inviterer en kompetent person udefra til at dele sin viden og lægge op til diskussion. Hun taler ofte med yngre kvinder og mænd på sin vej om, at det kunne være skønt at have et sted, hvor man kan diskutere de ting, vi alle ind imellem går og tumler med:- Det er min oplevelse, at folk i alle aldre gerne vil blive klogere og diskutere med liv og sjæl, men det bliver sjældent til mere end snakken. Det vil jeg gerne gøre noget ved med den her foredragsrække. Jeg håber på, at det kan trække nogle flere yngre mennesker til.

Arrangementerne er gratis, og interesserede kan finde mere om foredragsrækken på www.ryvm.dk. /EXP