Harndrup: Der var en gang for ikke så mange år siden, hvor der både lå en brugs, tre købmænd, en bager, en slagter, en skobutik, en tæppeforretning, to tøjbutikker, et ismejeri, en radio- og tv-forretning, en bank, et posthus, en bladkiosk, en grillbar og en kro i Harndrup. I dag er kun Dagligbrugsen og Tæppehallen tilbage.

- Mine omkostninger er meget lavere end i de store glaspaladser i de store byer. Jeg besøgte for et par år siden en stor tæppebutik i Næsby, de havde en husleje på 80.000 kroner om måneden, det svarer til mine lokaleudgifter om året, fortæller Bent Erik Hansen, der blev ansat i Tæppehallen for 35 år siden og overtog forretningen i 2004.

Fra høns til tæpper Historien om Tæppehallen i Harndrup begynder helt tilbage i 1938, hvor en rig dansk-amerikaner køber den fire tønderland store grund på Rugårdsvej 104 for at vise danskerne, hvordan man holder høns i stor stil. Han køber en lade på Wedellsborg Gods og får den flyttet til Rugårdsvej, hvor han samtidig får opført den 400 kvadratmeter store villa med tagterrasse, som Bent Erik Hansen i dag bor i.Ungkarlen havde dog mere travlt med at varte områdets kvinder op end at passe sine høns og forduftede en nat i midten af i 1940'erne.



Lade og hus blev derefter overtaget af en velhavende, odenseansk grosserer, der installerede sin hustru og datter på stedet og åbnede Vestfyns Møbellager med salg af nye og brugte møbler.



2. januar 1980 købte Vagn og Lis Poulsen fra Aarup stedet og flyttede deres tæppeforretning fra Aarup til Harndrup. På det tidspunkt havde hallen senest fungeret som lager for lædervarer.



Bent Erik Hansen blev ansat 13. september 1982, på det tidspunkt havde Tæppehallen syv ansatte.



Bent Erik Hansen købte tæppehallen i 2004, og driver den i dag alene.

- De store forretninger i byerne har mange ansatte, jeg er alene om det og hyrer freelancere ind, hvis kunderne skal have de tæpper, de køber hos mig, lagt på derhjemme. Jeg er derfor ikke særlig sårbar, når tiderne skifter og salget går ned en gang imellem, for det ved vi jo, at det gør, fortæller Bent Erik Hansen, der aldrig har oplevet et år med underskud i sin tæppehal.

- Og så kender alle fynboer Rugårdsvej, for den starter midt inde i Odense og fortsætter gennem Harndrup og helt ud til Brenderup, så vi har aldrig haft problemer med at folk kunne finde os, siger Bent Erik Hansen.