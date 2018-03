Kerteminde: Et lejlighedsbyggeri i seks etager - med kælenavnet "skibakken" var på teknisk udvalgs dagsorden i denne uge. Det samme var et lille butikstorv på Nordre Ringvej, der hvor der tidligere var Jens Petersens Auto.

Begge projekter blev sat på pause, og de to projektmagere, Peter Henriksen og Søren Bech Sørensen vil begge modtage en invitation til at komme og drikke kaffe med udvalget næste gang, de har møde, hvilket vil sige den 10. april.

- I begge projekter er der nogle detaljer, vi gerne vil have justeret lidt i, så vi synes, den bedste måde at komme videre på er at tage et møde med dem, der står bag projekterne, fortæller formand for teknisk udvalg, Jesper Hempler (SF).

I forbindelse med lejlighedsbyggeriet på Odensevej, så er det ikke alle politikere i udvalget, der er begejstrede for tanken om seks etager i en by, hvor ikke ret meget hæver sig over tre en halv etage.

- Jeg tror nok, at der måske kunne have været flertal for at godkende seks etager, men det giver meget mere mening at finde en løsning, vi kan samle et bredt flertal om, siger Jesper Hempler.

I forbindelse med et lille butikstorv ønsker politikerne ikke at give mulighed for en dagligvarebutik.

- Der er i forvejen en Aldi på Nordre Ringvej, så vi kan være bekymrede for, at to dagligvareforretninger vil trække for mange kunder ud af bymidten, forklarer Jesper Hempler.

Der har været tale om, at Aldi kunne flytte til et butikstorv, og det ville så ikke flytte kunder fra midtbyen. Men det lader sig ikke praktisk gøre at præcisere det i en lokalplan - da er det dagligvarer eller ingen dagligvarer.