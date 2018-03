Frivillige

Headspace er et center, hvor unge mellem 15-25 år kan komme forbi, hvis de på den ene eller anden måde har ondt i livet. Det kan være alt fra kærestesorger og skænderier med forældrene til mistrivsel i skolen, mobning eller tvivl om, hvilken uddannelse man skal vælge.

- Vi plejer at sige, at her er intet for stort eller for småt at komme med. Vi vil gerne skabe et trygt sted for de unge, hvor de kan komme og vide, at de altid bliver lyttet til, taget alvorligt og hjulpet. Man kan ikke gå forkert, når man går ind til os for at snakke, lyder det fra afdelingslederen.

“ Man kan ikke gå forkert, når man går ind til os for at snakke. Anders Friche, afdelingsleder, Headspace Fredericia.

Åbningsdatoen er endnu ikke helt på plads, men fakta er, at Headspace slår dørene op i Dronningensgade i slutningen af april. Planen var oprindelig start april, men ombygningen af den gamle børnehave viste sig at trække ud.