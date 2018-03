Cosi fan tutte Opera af Mozart med libretto af da Ponte.Opføres af Nontardar på Den Fynske Opera 10. og 13. marts - samt for 400 fynske gymnasieelever ved to lukkede forestillinger 12. marts. Medvirkende: Philippa Cold, Stina Schmidt, Vibeke Kristensen, Bo Kristian Jensen, Thomas Storm og Jesper Buhl samt pianisten Jacob Bech.

- "Cosi fan tutte" er en forvekslingskomedie med arketyper som den snu gamle mand og den naive unge pige. Det er et charmerende, ungdommeligt kammerspil, men også en sædekomedie om den første forelskelse og troen på, at kærlighed er en bestandig størrelse, forklarer pianisten Jacob Bech og fortsætter:

Når operakompagniet Nontardar i de kommende dage opfører "Cisi fan tutte" på Den Fynske Opera, foregår handlingen i Mozarts 228 år gamle opera i et moderne gymnasiemiljø. Det skyldes, at operaen skildrer den helt unge forelskelse.

For at undgå at publikum misser indholdet, fungerer en af sangerne som fortæller, der undervejs ridser handlingen op på dansk.

- Det lader sig kun gøre, fordi vi spiller et standardrepertoire og synger på italiensk, så sangerne ikke skal knokle med at lære den danske tekst.

- Operasangere må holde sig til, når der er job, så vores koncept bygger på, at hver sanger har en erstatning eller to, de kan trække på, når de må melde fra hos os.

Jacob Bech udgør Nontardars enmandsorkester:

- Hvor jeg som pianist i en romantisk opera skal lede sangerne og være impulsen, der skubber dem videre, behøver jeg ikke være nær så styrende her, for Mozarts musik passer perfekt til et enmandsbetjent orkester. Lidt forenklet kan man sige, at det for pianist og sangere bare gælder om at sætte hjernerne på samme frekvens.

Mange års erfaring har givet Jacob Bech et sikkert blik for at vurdere et klaverarrangement og en rystefri beskærerhånd:

- Især i hurtige passager kan der været skrevet en masse toner, som lyder skønt, spillet af violiner, men som bliver gumpetunge på klaver. Når jeg har unge studerende som bladvendere, bliver de overraskede over, hvor meget jeg snyder og tynder ud i tonerækkerne. Men Mozarts musik skal lyde sprød og let, så det kan være nødvendigt at trimme en del.