Nordøstfyn: Nu er det endegyldigt slut med, at turistbureauet hvert forår præsenterer en tyk aktivitetskalender. En oversigt over alt det, der sker i hele sæsonen fra påske til jul.

- Vi har opgivet, for der sker så meget i Kerteminde, at den var ved at være lige så tyk som en telefonbog, fortæller turistchef Dorte Frandsen.

- Desuden så er der alt for mange ting, der ikke når at komme med.

I stedet trykker Turistbureauet nu kun for en måned ad gangen. Aktiviteterne præsenteres med en kort beskrivelse og ingen billeder, og så kan en måned være på et enkelt stykke stift papir - lige til at have i lommen eller tasken.

- Og man kan selvfølgelig finde det hele på nettet på Visitkerteminde, både aktivitetskalender og et stort inspirationsmagasin.

Alle, der gerne vil have styr på, hvad der sker i kommunen den næste måned tid, er velkomne til at hente den lille månedskalender på turistbureauet. (ström)