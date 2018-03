Rudkøbing: Selv om det ser lidt råt og surt ud lige nu, nærmer foråret sig, og Medicinhaverne er klar med sit populære podekursus. I år i Borgerhuset, Rudkøbing lørdag 17. marts fra kl. 10. Undervisere bliver Jann Poulsen, Peder Lollesgaard og Aage Hansen fra Medicinhavernes havegruppe.

Medicinhaverne har indkøbt grundstammer og sørger for podekviste og podevoks, men deltagerne må meget gerne selv medbringe en lille skarp kniv, hvis det er muligt. Man er også velkommen til selv at medbringe podekviste fra et frugttræ, som man ønsker at pode. Podekvisten skal laves af etårige skud, og skuddet/grenen skal være på tykkelse med en lillefinger og cirka 20 cm lang.

Arrangørerne har selv valgt de podekviste, de vil medbringe - det bliver fire gamle langelandske sorter: Tullebølle, Tranekær, Mathilde og Langeland.Foretrækker man moderne æblesorter, er det også en mulighed: Elstar, Ingrid Marie, Cox Orange, Filippa, Discovery og Gråsten.

Pris: 30 kr. for medlemmer, 60 kr. for andre. /EXP