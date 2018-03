Kvindelige folketingspolitikere udsættes for digital chikane i form af grove skældsord, nedgørende kommentarer om udseende, vægt og køn og trusler om drab og voldtægt.

Det fortæller en række folketingspolitikere i en interviewundersøgelse, som Amnesty International og ligestillingscenteret Kvinfo står bag.

- Jeg har modtaget direkte trusler om voldtægt. Det er klart noget af det mest ubehagelige, jeg har modtaget, siger gruppeformand Mette Abildgaard (K) i forbindelse med undersøgelsen.

Amnesty International og Kvinfo sætter fokus på emnet i forbindelse med kvindernes internationale kampdag torsdag.

Det er politikere fra Dansk Folkeparti, De Konservative, De Radikale, Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, og Alternativet, som er blevet interviewet.

Skældsord som so, møgfisse og luder skal de jævnligt finde sig i, står der i undersøgelsen.

En anden interviewperson er Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen. Hun er netop gået på barsel.

- Der er rigtig mange kønsspecifikke ord, som går igen: "luder", "kælling", "so" og "sæk". Men i forbindelse med min graviditet også ting, der vedrører hormoner på en eller anden måde.

- Så er der selvfølgelig voldtægtstrusler og sådan nogle beskrivelser af, at "du burde udsættes for en gruppevoldtægt af ...", og det er så for det meste muslimer, de mener, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Ifølge Amnesty er det for svært at komme igennem med en anmeldelse af chikane eller vold på nettet. Det mener Helle Jacobsen, der er koordinator for køn i Amnestys danske afdeling.

- Overgreb på internettet er alvorlige, og det er vigtigt, at der bliver handlet på dem.

- Der bør afsættes målrettede ressourcer hos politi og anklagemyndighed til forebyggelse og efterforskning af online vold og chikane af kvinder, siger Helle Jacobsen.

Henriette Laursen, direktør for Kvinfo, mener, at digital chikane kan risikere at have store konsekvenser for repræsentationen af kvinder i politik.

- Vores research peger på et alvorligt problem for vores demokrati og ytringsfrihed.

- Vi bør tage online chikane meget alvorligt, fordi det også hænger sammen med repræsentation af kvinder i politik: Kvindelige politikere er rollemodeller for yngre kvinder, der overvejer at gå ind i politik.

- Når debatten er så hård og sexistisk mod netop kvinder, så påvirker det helt klart vækstlaget af kvindelige politikere, siger hun.