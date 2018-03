Priserne på huse og ejerlejligheder steg samlet i februar sammenlignet med samme periode året før. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

På et år er huspriserne målt prisen per kvadratmeter steget med 4,8 procent til 16.016 kroner. For lejligheder er stigningen endnu større, nemlig 7,1 procent til 32.024 kroner.

- Sælgerne er blevet mere optimistiske og sætter deres huse til salg til stadigt højere priser.

- Huse udbydes nu til priser over 16.000 kroner per kvadratmeter. Det er et tegn på, at det går godt på boligmarkedet, skriver Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, hvis medlemmer ejer realkreditinstitutterne.

Mens det er gået frem i hele landet trækker København igen fra med stigninger i kvadratmeterpriserne på 10,1 procent for huse sidste år.

Til gengæld ligger lejlighederne i København som et af de områder, hvor kvadratmeterpriserne på lejligheder stiger mindst. Det kan dog hænge sammen med den voldsomme stigning i priserne, byen har oplevet de seneste år.

København og Frederiksberg ligger da også stadig i top, når man kigger på kvadratmeter priserne. En kvadratmeter københavnsk lejlighed kostede i februar 47.384 kroner. I Randers er prisen 14.600 kroner.

Mens priserne er steget, så falder udbuddet. I hele landet var der i februar 33.082 huse til salg og 6227 lejligheder. Det er fald på 4,8 og to procent.

I København steg antallet dog som et af de eneste steder.

- Det seneste år har købere på boligjagt de fleste steder fået færre huse at vælge imellem. Der er aktivitet på boligmarkedet landet over, og det er vigtigt for samfundsøkonomien.

- København by og Nordsjælland er de eneste steder, hvor der er flere huse til salg end for et år siden. Men generelt peger tallene på, at boligmarkedet er i god gænge over hele landet, siger Ane Arnth Jensen.