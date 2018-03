Mænd har fortsat førertrøjen på i det økonomiske ræs. Men kvinderne haler ind.

Sådan lyder det fra pensionsbranchen, hvor kvinder er ved at lukke gabet op til mændene, som traditionelt set har interesseret sig mest for investering og opsparing - og betalt mest ind til pensionen.

Hos Danmarks største pensionskasse, PFA, mærker man en meget større interesse blandt kunderne for råderummet i alderdommen. Især yngre kunder og kvinder får øjnene op for det.

FAKTA: Det skal du huske ved din pension I Danmark er der meget ordnede forhold for pension, også selv om man ikke foretager sig noget. Men de fleste kan have fordel af at sætte sig ind i sagerne.



Læs her om nogle af de gennemgående råd:



* I mange overenskomster er det på forhånd aftalt, hvor meget både arbejdsgiver og ansat som minimum betaler til pension. Men det er altid muligt at spare mere op, hvis man har luft i økonomien.



* Pensionsselskaberne kan hjælpe med beregninger af, hvor meget man vil have til rådighed, når man går på pension.



* Man skal vælge et risikoniveau, der passer til en. Typisk skruer man ned for risikoen, jo tættere man er på pensionsalderen.



* Højere risiko giver typisk også højere afkast over tid - men har flere udsving på den korte bane.



* Det er en god idé at kigge på sin opsparing, når ens livssituation ændrer sig: Hvis man for eksempel går fra uddannelse til job, stiger meget i løn, bliver gift eller får børn.



Kilder: PFA Pension, Danica Pension og Forsikring & Pension.

- Det går fra at være meget mandsdomineret til at nærme sig hinanden. Det bliver gradvist udjævnet, siger Carsten Holdum, forbrugerøkonom hos PFA.

Foreningen Female Invest arbejder aktivt for at vække kvindernes interesse for investering og pension. Den blev stiftet sidste år af fire unge studerende på Copenhagen Business School.

- Vi kan se, at i gennemsnit er piger og kvinder mere forsigtige og har større behov for at føle sig trygge. Så vi vil gerne skabe et forum, hvor det er ok at være uvidende og stille de dumme spørgsmål, så man kan komme i gang, fortæller stifter Emma Due Bitz.

Formålet er at klæde nybegyndere på til at gå mere selvstændigt til pengeområdet - og på sigt at medvirke til at lukke det økonomiske hul mellem kønnene.

Over de sidste ti år er der da også sket en generel udligning på pensionsområdet, viser tal fra Forsikring & Pension.

I 2007 betalte mænd 40 procent mere ind til pension, end kvinder gjorde. I dag er det forspring mere end halveret, og opsparingerne nærmer hinanden i størrelse, fordi de yngre kvinder betaler mere ind, end de ældre får udbetalt.

- Forskellen i opsparing skyldes især, at mænd får mere i løn. Men der er også et efterslæb af, at mænd traditionelt set har taget sig af økonomien i ægteskabet, mens kvinder havde andre opgaver. Det er vi på vej ud af nu, men det tager lang tid at udfase, siger Carsten Holdum fra PFA.

Kvinderne holdes også tilbage af, at de tager mere barsel, oftere arbejder deltid og typisk trækker sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Det koster på opsparingen.