Det skal være slut med kun at fiske efter talent i den ene side af søen.

Derfor lancerer Dansk Byggeri torsdag på kvindernes internationale kampdag et kvinderåd, der skal få flere kvinder til at søge ind i bygge- og anlægsbranchen.

- Vi har et klart opråb til kvinder om, at vi meget gerne vil have flere ind i bygge- og anlægsbranchen fremadrettet.

FAKTA: Derfor er 8. marts kvindernes internationale kampdag Kvindernes internationale kampdag markeres hvert år 8. marts.



Her kan du blive klogere på hvorfor:



* Tanken om en international kampdag for kvinder blev født i København i 1910 på en socialistisk kvindekongres.



* Idéen blev fremsat af den tyske kvindesagsforkæmper Clara Zetkin på en stor kvindekonference i København 26. og 27. august. Kongressen blev holdt på Jagtvej 69.



* 99 kvinder fra 17 forskellige lande deltog, herunder 33 kvinder fra Danmark.



* Forslaget om en international kampdag for kvinder blev vedtaget med et stort flertal.



* Kampdagen var oprindelig et socialistisk projekt, og denne tilknytning til venstrefløjen findes til dels stadigvæk.



* Nina Bang var blandt arrangørerne af den konference, der vedtog at gøre 8. marts til kvindedag. Nina Bang blev senere verdens første kvindelige minister.



* I første omgang var det valgret for kvinder, som var hovedformålet med kampdagen. Danske kvinder fik kommunal valgret i 1908 og lige valgret med mænd i 1915.



* Fra 1921 har dagen været markeret 8. marts. Inden da var det en søndag tæt på 8. marts, hvor kvinderne havde fri.



* Frem til 1969 blev dagen overvejende markeret i socialistiske lande, men det år begyndte en gruppe såkaldte nyfeminister på Berkeley University i USA også at bruge dagen til at slås for ligeret.



* Med den nye kvindebevægelse blev 8. marts-traditionen genoptaget. I FN's kvindeår i 1975 blev dagen officielt udnævnt til at være kvindernes internationale kampdag.



* Det betyder, at FN siden 1975 har opfordret verdens nationer til at markere dagen.



* I 2017 mener 75 procent af de adspurgte i en global rundspørge, at kvinder fortsat lider under både social, politisk og økonomisk ulighed. Rundspørgen er udført af det britiske analyseinstitut Ipsos Mori.



* Og i Danmark viser den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik, at andelen af folkevalgte kvinder i både Folketinget, regeringen, byråd og regioner fortsat er i undertal.



Kilder: denstoredanske.dk, danmarkshistorien.dk og Reuters.

- Alle prognoser siger, at vi kommer til at mangle fagfolk, så det nytter ikke noget, at vi kun fisker i den ene side af søen. Vi skal bruge alt talentet, der er derude, siger administrerende direktør i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen.

Han er formand i det nylancerede kvinderåd, der har filantropidirektør i Realdania Anne Skovbro som næstformand.

Byggeriets Kvinderåd skal levere anbefalinger, der kan hjælpe branchen med at nå sit mål og vision om flere kvinder i arbejdsstyrken.

Foruden en række mænd og kvinder i den danske byggebranche tæller rådet også Socialdemokratiets Christine Antorini, tv-vært og livsstilsekspert Christine Feldthaus og filminstruktør Helle Joof.

Og det er der en grund til.

- Vi har behov for, at der kommer nogle helt uden for bygge- og anlægsbranchen til at komme med friske øjne og se på, hvad der skal til for at være mønsterbryder og komme ind i branchen, siger Lars Storr-Hansen.

Det er blot ni procent af de beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen, som er kvinder - og det er inklusiv kontorpersonale. Sådan har det været siden 1996.

Målet med rådet er at øge andelen af kvinder i bygge- og anlægsbranchen fra 9 til 20 procent inden 2028.

Lars Storr-Hansen peger på, at en stor del af årsagen til, at branchen er mandsdomineret, er, at den traditionelt har været forbundet med fysisk krævende arbejde.

Det bør ikke længere være en hindring.

- Der er sket rigtig meget igennem de seneste mange år med nye hjælpemidler, der gør, at arbejdet er meget mindre fysisk krævende, så det ikke er fysikken, det kommer an på, siger Lars Storr-Hansen.

Der er seks mænd i rådet og ti kvinder.