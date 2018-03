OK18: "Det er levebrødspolitikernes skyld, at det er endt, som det er" lyder overskriften på et indlæg i avisen Danmark forleden om overenskomstforhandlingernes snarlige sammenbrud, skrevet af social-og sundhedsassistent Svend Arne Hansen fra Ulstrup

Jeg har min tvivl, om borgerne, såvel de involverede fagforbundsmedlemmer som dem udenfor, overhovedet ved, hvad alt det her overenskomstforhandlingsævl og kævl går ud på? Jeg mener det ikke, og borgerne får et grumset billede af fakta, fordi de må nøjes med, hvad repræsentanter for fagforbundene oplyser, hvilket i stort omfang naturligvis er et forsvar for deres medlemmers interesser, mere end det oplyste er fakta.

Jeg begriber ikke, at samtlige offentlige fagforbund så entydigt har ladet sig spænde foran de i forvejen lønførende lærernes for at skaffe lærerne en arbejdstidsaftale, der i forvejen er betydelig bedre end alle andre offentligt ansattes, og i den forbindelse sætter egne medlemmer i anden række.

Som lemminger vælter cheferne for de offentlige fagforbund ud over kanterne i deres emsighed for at lefle for Danmarks Lærerforenings altid utilfredse formand Anders Bondo Christensen, som de har tildelt rollen som øverste chefforhandler på vegne af samtlige 800.000 offentligt ansatte.

Lærerne har nogle aftaler, der er mange gange bedre end dem, andre offentligt ansatte har, og det må derfor betegnes som helt uacceptabelt, at de vil være bekendt at gennemtvinge yderligere goder for dem selv, men det er desværre almindelig læreretik, men ikke mindre uklædeligt af den grund.

Lærerne med formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, er en sammenspist flok samfundsnedbrydere, der er parat til at tilsidesætte såvel gældende love som almindelig anstændighed, når det handler om at passe et arbejde; eksemplerne på lærersvigt er utallige, og lærerne har aldrig villet indordne sig under gældende love og aftaler, som da det blev aftalt ved forliget i 2013 efter strejker og lockout, at skolelederne skulle bestemme mere, hvilket fik Anders Bondo Christensen til for åben skærm harmdirrende at udtale: "Vel skal de ej, det skal vi sgu nok selv bestemme", og sådan blev det jo, for uanset lovbestemte regler for lærerne, så kører de helt deres eget løb fra kommune til kommune, og resultatet kan borgerne så få kendskab til gennem årenes PISA-undersøgelser, der klart har belyst, at danske elever er dem, der er blevet undervist dårligst i verden med ringe boglig viden til følge.

De offentligt ansatte kræver 9,1 procent i lønforhøjelse, de kræver betalt frokostpause, og de forlanger at blive betalt for 37 timers ugentligt arbejde, men vil kun arbejde 34,5 (lærerne forlanger oveni endnu mere tid til forberedelse af undervisningen - vanvittigt, når man har kendskab til hvor lidt tid, lærerene i forvejen bruger på undervisning pr. time på grund af angiveligt frikvarter og almindelig slendrian efter indringning, hvor undersøgelser viser, at lærerene først møder op i klassen 6 til 10 minutter efter indringning, og efterfølgende må bruge tid på at få ro i klassen.

For 10 år siden fik en lærer, en sygeplejerske og en politibetjent nogenlunde samme løn, og slutløn. I 2018 får en lærer en slutløn, der er mange tusind kroner højere om året end sygeplejerskens, og politibetjentens, plus at lærerens arbejdsbetingelser er langt bedre end de to sammenlignelige.