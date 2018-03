Generalforsamling

Fredericia: Man skal blive begejstret, kaste sig ud i det, blive ked af det, ærgre sig, lege og turde give slip. Det er kort fortalt vejen til succesfuld udvikling i en virksomhed, hvis man spørger Legos bestyrelsesformand Jørgen Vig Knudstorp.

Fredericianeren, som var Legos administrerende direktør fra 2004-2016, fortalte onsdag aften byens erhvervsfolk om "Fejl, fiaskoer og fornemmelser for formlen for succes" til Business Fredericias generalforsamling i MesseC.

Generalforsamling Årets resultat blev et overskud på 137.159 kroner (309.199 kr. i 2016)Medlemmerne besluttede at hæve kontingentet med omkring to procent. Medlemmerne betaler kontingent efter antal ansatte i virksomheden.



De udpegede medlemmer i Business Fredericias bestyrelse er i 2018: Bent Jensen, Carsten Hänel, Morten Nielsen, Finn Muus, Grethe Højgaard, Michael Lund Kristensen, Ole Mortensen, Michael Sønderskov, Nils Skeby, Jacob Bjerregaard og Pernelle Jensen foruden en observatør udpeget af Fredericia Kommune (tidligere var det kommunaldirektør Michael Holst).

Med en stribe eksempler gav en veloplagt og selvironisk Jørgen Vig Knudstorp en række eksempler på, hvordan han selv har oplevet nederlag, fiaskoer og succeser i sit arbejdsliv, og det handler blandt andet om at turde fejle. For det er der, man lærer noget nyt, var hans budskab.

- Hvert år har jeg stillet mig op på en kasse foran medarbejderne og sagt til dem: Tusind tak for at I har gjort alt det, jeg ikke har bedt om. De kiggede lidt på mig de første år, fortalte Jørgen Vig Knudstorp, der lagde vægt på, at man skal turde mislykkedes, når man leder efter vejen til succes - selvom det ikke er særlig rart at fejle, erkendte han.