Integration. Regeringen og dennes støtteparti vil ikke integrationen. Hvis dette statement havde været skrevet om somaliere i stedet for blå blok, havde Dansk Folkepartis hellige krigere kastet sig over det som sultne gribbe. For det virker som om, at dagens politiske diskussioner alle sammen omhandler samme emne. At ikke-etniske danskere vil ikke integrationen. Men passer det? Jeg vil gå ud på dybt vand og påstå, at nej, det gør det ikke. Problemet ligger nemlig et helt andet sted. Det er ikke, at der bor folk med en anden hudfarve end lyserød for tæt sammen. Det ligger i, at vi har en integrationsminister, der, fuldt bakket op af DF, modarbejder integrationen.

Men de er smarte, de politikere. De går ikke altid åbenlyst ud og hæmmer denne sagnomspundne integration. Man skulle næsten tro, at Martin Henriksen havde lært noget af at være i Debatten. Det er ikke længe siden, at regeringen og DF lagde en ny skatteaftale frem. Det blev ikke til den største skattenedtrapning i mands minde, som den var blæst op til, men alligevel en aftale, der kræver, at der skal findes penge andre steder.

Og hvis man graver dybt, finder man netop et eksempel på det. Langt inde i aftalen står der sort på hvidt, at der skal indføres brugerbetaling på danskundervisning af udlændinge. Godt nok gælder dette ikke kvoteflygtninge og lignende, men det rammer eksempelvis østeuropæere og andre flygtninge/tilflyttere. Jeg giver en kop kaffe til den mand, der kan regne ud, hvordan dette tiltag fremmer integrationen.

Desuden er det ikke et sjældent syn, at vores såkaldte integrationsminister Inger Støjberg eller hendes sjæleven Martin Henriksen udtaler, at somaliere og andre ikke-vestlige mennesker ikke vil danskheden. At de snylter på samfundet. Magen til frækhed skal man lede længe efter. Er det ikke en direkte hån mod disse mennesker konsekvent at modarbejde deres chancer? Hvis det ikke er dobbeltmorale af allerhøjeste skuffe, så ved jeg ikke, hvad det er. Jeg kender selv en del andengenerations-indvandrere, både fra Mellemøsten og Balkan. Hvis deres forældre ikke havde haft muligheden for at lære dansk, havde deres chance for at blive så god en del af samfundet været voldsomt forringet. Lad os nu prøve på at forbedre disses chancer i stedet.

Derfor siger jeg igen: Danmarks største problem er ikke indvandrere og deres efterkommere, som ikke vil integreres. Danmarks største problem er politikere, der ikke vil indse, at før integrationen kan lykkes, skal man ville integrere.