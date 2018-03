Medieforlig: Jeg kan huske, dengang Merete Eldrup fra TV2 overtalte vattede politikere til at opkræve licens til stationen, fordi reklameindtægterne ikke slog til.

Kunne man forestille sig, at stationen evt. kunne forsøge at spare på både kanaler - som mange ikke gider/orker at se på - og personale? Hvad ligner det, at der om morgenen sidder to velbetalte journalister og læser op. De skiftes så til at sige noget, efter de har kigget på hinanden..

Det må vel, alt andet lige, være dyrere at have to på arbejde end en. Selv de store landsdækkende kanaler i Tyskland, ARD og ZDF, kan klare sig med en.

En anden uskik er, at man efterhånden indkalder såkaldte eksperter, kloge-Åger, til alt muligt. Tag bare et eksempel. En sportsjournalist har fortalt om en fodboldkamp. Så toner en af mange fodboldeksperter, Kasper Lorentzen, hvis største meritter var, at han ikke ville overholde sin kontrakt med Randers FC, da de i sin tid rykkede ud af superligaen, frem og fortæller det samme, som der lige er blevet fortalt. Alle disse kloge-Åger gør det vel heller ikke gratis?

Man kan se et mønster i weekenderne, hvor journalisterne gerne vil have fri. Da er det åbenbart nok med en oplæser. Så sent som lørdag 3. og søndag 4. marts klarede en oplæser det fint og kunne sørme også klare sporten. Flot, flot.

Private virksomheder må tilpasse sig med hensyn til økonomi og antal ansatte. Det gælder åbenbart ikke på TV-stationerne.

Overforbruget gælder også for DR1 med et utal af TV- og radiokanaler og ansatte. Hvem husker ikke DRs "hesterejse", nyhedsdirektørens daglige flyrejser osv.

Sidste OL - ikke vinter OL - havde både TV2 og DR1 hver over 50 personer i Rio, hvoraf mange aldrig før havde beskæftiget sig med sport! Mener at have hørt, at Sverige havde to personer derovre.

Så lad det nye medieforlig udmønte sig i, at vi en gang for alle får ryddet op i overforbruget, og licensen betalt over skatten.