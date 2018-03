Offentligt ansatte er blevet mødt med et voldsomt modsvar til deres varslede strejke efter de kuldsejlede forhandlinger om offentlige overenskomster.

Arbejdsgiverne i stat, regioner og kommuner har varslet en lockout, der sender 400.000 ansatte hjem uden løn - væsentligt flere end de omkring 10 procent, der vil rammes af fagforeningernes strejke.

Lockouten er så historisk omfattende, at Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og forhandlingsleder for alle regionalt ansatte, vurderer, at den hurtigt vil føre til et regeringsindgreb.

FAKTA: Det er forskellen på strejke og lockout Forhandlingerne om en overenskomst for de offentligt ansatte er brudt sammen, og der forhandles nu i Forligsinstitutionen i forsøget på at nå en aftale i 11. time.



Sker det ikke, kan det ende med en konflikt, der udløses af enten arbejderne i form af en strejke eller arbejdsgiverne i form af en lockout.



Læs om forskellen her:



* En konflikt skal varsles 30 dage før, den kan træde i kraft og kunne tidligst varsles med start fra 1. april. Det er dagen, efter de nuværende overenskomster udløber.



* De offentlige ansatte har varslet strejke fra 4. april.



* Det ventes, at strejkevarslet vil blive mødt af et varsel om lockout fra arbejdsgiverne.



* Ved en strejke har fagforeningerne udvalgt arbejdspladser, som skal strejke.



* Ved en lockout er det arbejdsgiverne, der sender de ansatte hjem - uden løn.



* Lønnen under en konflikt afhænger af ens fagforening, og om der er tale om lockout eller strejke.



* Nogle vil blive fuldt kompenseret, andre får tilbudt lån og nogle får konfliktstøtte, der er et fastsat kollektivt beløb.



* Enkelte medlemmer af fagforeningerne vil være helt undtaget fra at blive ramt af både strejke og lockout. Det gælder blandt andet tjenestemænd, visse ledere og ansatte på områder, som kræver nødberedskab.



Kilder: FAOS, FOA.

- Det er et så massivt udtag, at det næsten kalder på, at der kommer en reaktion udefra, og det synes jeg er ærgerligt, siger hun.

Forhandlingerne om de offentlige overenskomster brød sammen i slutningen af februar og ligger nu i Forligsinstitutionen. Opnås der ikke et forlig her, vil de offentligt ansatte indlede strejker 4. april.

10. april vil arbejdsgivernes varslede lockout kunne træde i kraft, og den vil ifølge Grete Christensen være "lammende".

- Når man ser på, hvor mange medarbejdere, som pludseligt ikke skal være på arbejdspladserne - over 400.000 - så må man sige, at så går Danmark mere eller mindre i stå, og så kan indgriben ikke tage så lang tid, siger hun.

Regeringen kan vælge at stoppe en konflikt med et lovindgreb, som det skete efter 25 dages lockout af lærerne tilbage i 2013.

Grete Christensen tror, at arbejdsgiverne i denne omgang bevidst har gjort lockoutvarslet så omfattende, at en indgriben bliver nødvendig.

- Det viser, at der mangler grundlæggende respekt for den danske aftalemodel, når man straks trækker lockoutvåbnet, siger hun.