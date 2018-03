Der er ingen af de top hold, som kan rykke op eller ned i tabellen uanset resultatet. Men når Svendborg Rabbits tager imod Randers Cimbria torsdag i grundspillets sidste kamp, er det en chance for at finde slutspilsformen frem, inden det går løs.

Basketball: Med nederlaget til Team FOG Næstved i sidste runde, ligger det fast, at Svendborg Rabbits møder sjællænderne igen i kvartfinalen - Næstved er nemlig sikker på at ende som treer i grundspillet og Svendborg Rabbits som nummer seks. Men før de sydfynske kaniner kan tage hul på opgaven at gentage sidste års sejr over Næstved i kvartfinalen, venter en sidste kamp i grundspillet mod Randers Cimbria torsdag i kaninhulen i Svendborg

Randers ligger en plads og seks point over Svendborg i ligaen, og lige som Rabbits kan de ikke lave om på placeringen i den sidste kamp. Dermed bliver der sandsynligvis plads til at finpudse nogle elementer af spillet for holdene. For Svendborgs vedkommende skal der nok pudses en del. For selv om man var uden Harding Nana mod Næstved, så var nederlaget på hele 106-79 en bekymrende generalprøve for kvartfinaleserien.

Skal Rabbits tanke selvtillid, så er det især Randers' lange amerikaner Kyndahl Hill, som skal lukkes. Hill har således gennem sæsonen været Randers Cimbrias førende scorer og rebounder. Til at fordele spillet har Randers den rutinerede point guard Charlie Burgess, som ligger nær toppen af Basketligaen i disciplinen assist. Ved de to seneste møder mellem de to hold er det blevet til Randers-sejr begge gange. I Randers vandt hjemmeholdet 109-76 og på fynsk gulv vandt jyderne 81-74.

De to nederlag kom i starten af en skidt stime, som Rabbits stadig befinder sig i. Af de seneste otte kampe, har kaninerne kun sejret i den ene - en storsejr mod bundholdet Wolfpack. I Randers' seneste otte er det blevet til fuldt pointudbytte i de tre.

Svendborg skal have forbedret reboundspillet, hvis holdet vil have en chance mod Næstved i kvartfinalerne. Og i Randers får man en god prøve mod et hold, som ligner Svendborg meget på de statistikker. Det er dog uvist, om Svendborgs bedste mand til at hente bolde på glasset, Harding Nana, spiller, eller om han får lov at hvile for at blive klar til slutspillet.

Kampen begynder 18:20, og der er gratis adgang.