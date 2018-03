Syv ud af ti bilister svarer i en undersøgelse, at de inden for de sidste tre måneder har oplevet, at andre bilister kørte med slukkede lygter. På Fyn er tallet 74 procent.

Mange bilister kører uden tændte baglygter, når det er mørkt eller tåget. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet fra Sikker Trafik.

I undersøgelsen, der er foretaget af Userneeds, svarer 70 procent af de adspurgte bilister, at de inden for de seneste tre måneder har set andre bilister køre uden lys i baglygterne i situationer, hvor det var mørkt eller tåget. 12 procent af de adspurgte svarer desuden, at de har oplevet kritiske situationer, fordi en anden bilist kørte uden tændte baglygter.

Biler og baglygter På mange nye biler solgt fra 2011 til juli 2016 tænder kørelyset i baglygterne ikke automatisk, fordi der var et ønske om at gøre bilerne mere energieffektive og spare CO2. På nyere biler, der er typegodkendt efter 30. juli 2016, er der en lyssensor, som sørger for, at både for- og baglygter tænder automatisk, når det er mørkt eller tåget.



Problemet med slukkede baglygter vil derfor forsvinde i takt med, at bilparken skiftes ud.



Kilde: Rådet for Sikker Trafik

En 17-årig pige fra Odense døde, efter hun tirsdag var involveret i en færdselsulykke på Fynske Motorvej ved Aarup. Politiet har endnu ikke fastlagt årsagen til ulykken, men er af den opfattelse, at bilens 18-årige fører ikke nåede at bremse, da hun kom til en kø på motorvejen. Den sene opbremsning kan skyldes nedsat sigtbarhed, oplyser politiet.

Der er ingen oplysninger om, hvorvidt bilerne, der holdt i kø, havde tændt baglys, tågelys eller havariblink. På Fyens.dk's Facebookside giver flere i deres kommentarer til artiklen om dødsulykken dog udtryk for, at det generelt var et problem med slukkede baglygter i tågen tirsdag.

De fire andre piger i bilen blev også kvæstet ved kollisionen med varevognen foran. Heraf blev to udover den dræbte alvorligt kvæstet.