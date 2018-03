58-årig mand fra Hesselager skal seks måneder i fængsel, efter at han for 13. gang har kørt spritkørsel.

Svendborg: En knallert af typen, der kan køre 30 kilometer i timen.

Det er det eneste motoriserede køretøj, en 58-årig mand fra Hesselager må føre de næste 10 år.

Så længe fik han nemlig frakendt sit kørekort, da han forleden var i Retten i Svendborg, hvor han desuden blev idømt seks måneders ubetinget fængsel.

Den 18. december 2017 kom han kørende i bil ad Klintholm Strand ved Hesselager, og det var ikke klogt.

For det første fordi han efter 12 gange spritkørsel ikke var i besiddelse af et kørekort, og for det andet fordi han blev standset af en patrulje fra Fyns Politi.

Da betjentene konstaterede, at han virkede påvirket af alkohol, blev der taget en blodprøve, og den viste en promille på 1,52 - altså tre gange så meget som de maksimalt tilladte 0,49 promille.

I retten erkendte han sig skyldig, og det kom desuden frem, at han også i 2011 blev idømt seks måneders fængsel for spritkørsel, og at han i alt 17 gange er dømt for at køre bil i frakendelsestiden. Og blev idømt tre måneders fængsel for netop dén brøde i 2012.